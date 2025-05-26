Boucle patrimoine n°9 Bouzey et ses forts Sanchey Vosges

Boucle patrimoine n°9 Bouzey et ses forts Sanchey Vosges vendredi 1 août 2025.

Boucle patrimoine n°9 Bouzey et ses forts Adultes En VTC Difficulté moyenne

Boucle patrimoine n°9 Bouzey et ses forts 88390 Sanchey Vosges Grand Est

Durée : 180 Distance : 31500.0 Tarif :

Construit initialement pour servir de réservoir pour le canal des Vosges, le site de Bouzey est aujourd’hui un lieu de loisir et de détente.

A partir de votre point de départ, quittez la véloroute et empruntez la route de Darnieulles. Au Moyen-Âge, Darnieulles était le chef-lieu d’une baronnie.

1) Son château est l’un des plus anciens des Vosges. Démantelé au XVIIIe siècle, vous passerez à proximité de ses ruines.

2) A Uxegney, vous passerez devant l’église Saint-Romaric, mais vous découvrirez surtout un impressionnant fort, datant de 1882 construit par le Général Séré de Rivières. Repris en main par une association dynamique qui y organise de nombreuses visites guidées, vous pourrez y découvrir un grand nombre d’équipements encore en place. A plusieurs reprises, cet itinéraire vous fera suivre le canal des Vosges, creusé entre 1872 et 1882, pour rétablir les liaisons fluviales françaises suite à l’annexion par l’Allemagne de l’Alsace et de la Moselle. Il sera, pendant près d’un siècle, une véritable artère économique du territoire, générant l’installation de nombreuses usines et entreprises le long de son tracé et entraînant un essor économique et démographique du territoire.

3) Un peu plus loin, à Sanchey, vous pourrez découvrir un ouvrage semblable au fort d’Uxegney la batterie de Sanchey. Construite entre 1881 et 1883, elle fait également partie du complexe fortifié de la Place d’Épinal. Elle possède notamment un exceptionnel pont-levis en état de fonctionnement, activé aux Journées Européennes du Patrimoine.

4) Peu après, vous arriverez au Plan d’Eau de Bouzey. Construit entre 1878 et 1884 pour servir de réservoir pour le canal des Vosges. Il est également devenu un lieu de loisir très apprécié, pourvu de zones de baignade surveillées (en saison), de location de pédalos, d’un circuit de promenade et de panneaux sur la faune et la flore locale.

Option 5) Ceux qui le souhaitent peuvent faire un petit détour au cœur de la forêt pour découvrir l’étang de la comtesse, un lieu protégé au titre des ENS (Espaces Naturels Sensibles). En effet, la partie amont de l’étang abrite une tourbière de grande valeur écologique et paysagère.

6) De l’autre côté du lac se trouvait la grande Abbaye de Chaumousey, qui rayonnait sur le secteur pendant tout le Moyen-Âge. Totalement détruite, il ne reste que quelques vestiges isolés.

7) Sur la route de Girancourt, vous découvrirez la Croix des Brûlées. Selon des traditions anciennes, cette croix se situerait à l’emplacement où de prétendues sorcières furent immolées entre les années 1550 et 1630. A Girancourt, votre route vous conduira devant l’église Saint-Brice, construite entre 1720 et 1722. En longeant le canal vous retournerez alors à votre point de départ.

Difficulté moyenne

English :

Originally built as a reservoir for the Canal des Vosges, the Bouzey site is now a place for leisure and relaxation.

From your starting point, leave the cycle route and take the road to Darnieulles. In the Middle Ages, Darnieulles was the capital of a barony.

1) Its castle is one of the oldest in the Vosges. Dismantled in the 18th century, you’ll pass by its ruins.

2) In Uxegney, you’ll pass the Saint-Romaric church, but above all you’ll discover an impressive fort, dating from 1882 and built by General Séré de Rivières. Now taken in hand by a dynamic association that organizes numerous guided tours, you’ll be able to discover a wealth of equipment still in place. On several occasions, this itinerary will take you along the Canal des Vosges, dug between 1872 and 1882 to re-establish French river links following Germany’s annexation of Alsace and Moselle. For almost a century, the river was the economic artery of the region, generating the installation of numerous factories and businesses along its route, and leading to an economic and demographic boom.

3) A little further on, in Sanchey, you can discover a structure similar to the Uxegney fort: the Sanchey battery. Built between 1881 and 1883, it is also part of the Place d’Épinal fortified complex. It boasts an exceptional working drawbridge, activated during the European Heritage Days.

4) Shortly afterwards, you’ll arrive at the Plan d’Eau de Bouzey. Built between 1878 and 1884 as a reservoir for the Canal des Vosges. It has also become a popular leisure spot, with supervised bathing areas (in season), pedal-boat hire, a walking trail and information panels on the local flora and fauna.

Option: 5) Those who wish to do so can take a short detour into the heart of the forest to discover the Etang de la Comtesse, an ENS (Espaces Naturels Sensibles) protected area. The upstream part of the pond is home to a peat bog of great ecological and landscape value.

6) On the other side of the lake was the great Abbey of Chaumousey, which dominated the area throughout the Middle Ages. Now totally destroyed, only a few isolated remains remain.

7) On the Girancourt road, you’ll come across the Croix des Brûlées. According to ancient traditions, this cross stands on the spot where alleged witches were immolated between 1550 and 1630. In Girancourt, your route will take you past the church of Saint-Brice, built between 1720 and 1722. Follow the canal back to your starting point.

Deutsch :

Ursprünglich als Reservoir für den Vogesenkanal erbaut, ist Bouzey heute ein Ort der Freizeitgestaltung und Erholung.

Verlassen Sie von Ihrem Ausgangspunkt aus die Fahrradroute und nehmen Sie die Straße nach Darnieulles. Im Mittelalter war Darnieulles der Hauptort einer Baronie.

1) Sein Schloss ist eines der ältesten in den Vogesen. Jahrhundert abgerissen wurde, kommen Sie an seinen Ruinen vorbei.

2) In Uxegney kommen Sie an der Kirche Saint-Romaric vorbei, aber vor allem entdecken Sie eine beeindruckende Festung aus dem Jahr 1882, die von General Séré de Rivières erbaut wurde. Es wurde von einem dynamischen Verein übernommen, der dort zahlreiche Führungen organisiert, und Sie können viele der noch vorhandenen Einrichtungen besichtigen. An mehreren Stellen führt Sie die Route entlang des Vogesenkanals, der zwischen 1872 und 1882 gegraben wurde, um die französischen Flussverbindungen nach der Annexion des Elsass und der Mosel durch Deutschland wiederherzustellen. Fast ein Jahrhundert lang war er eine echte Wirtschaftsader der Region und führte zur Ansiedlung zahlreicher Fabriken und Unternehmen entlang seiner Trasse, was einen wirtschaftlichen und demografischen Aufschwung der Region zur Folge hatte.

3) Etwas weiter entfernt, in Sanchey, können Sie ein ähnliches Bauwerk wie das Fort von Uxegney entdecken: die Batterie von Sanchey. Sie wurde zwischen 1881 und 1883 erbaut und ist ebenfalls Teil des Festungskomplexes der Place d’Épinal. Sie verfügt unter anderem über eine außergewöhnliche, funktionstüchtige Zugbrücke, die an den Europäischen Tagen des Kulturerbes aktiviert wird.

4) Kurz darauf erreichen Sie den Plan d’Eau de Bouzey. Er wurde zwischen 1878 und 1884 erbaut, um als Reservoir für den Vogesenkanal zu dienen. Er ist auch zu einem beliebten Freizeitort geworden, der mit bewachten Badezonen (in der Saison), einem Tretbootverleih, einem Rundweg und Schildern über die lokale Fauna und Flora ausgestattet ist.

Option: 5) Wer möchte, kann einen kleinen Abstecher in den Wald machen, um den Étang de la Comtesse zu entdecken, der als ENS (Espaces Naturels Sensibles) geschützt ist. Im oberen Teil des Teichs befindet sich nämlich ein Torfmoor von großem ökologischen und landschaftlichen Wert.

6) Auf der anderen Seite des Sees befand sich die große Abtei von Chaumousey, die während des gesamten Mittelalters auf die Gegend ausstrahlte. Sie wurde vollständig zerstört, sodass nur noch vereinzelte Überreste erhalten sind.

7) Auf der Straße nach Girancourt entdecken Sie das Croix des Brûlées. Alten Überlieferungen zufolge soll sich dieses Kreuz an der Stelle befinden, an der zwischen den Jahren 1550 und 1630 angebliche Hexen geopfert wurden. In Girancourt führt Sie Ihr Weg an der Kirche Saint-Brice vorbei, die zwischen 1720 und 1722 erbaut wurde. Entlang des Kanals kehren Sie dann zu Ihrem Ausgangspunkt zurück.

Italiano :

Originariamente costruito come serbatoio per il Canal des Vosges, il sito di Bouzey è oggi un luogo di svago e relax.

Dal punto di partenza, lasciate la pista ciclabile e prendete la strada per Darnieulles. Nel Medioevo, Darnieulles era la capitale di una baronia.

1) Il suo castello è uno dei più antichi dei Vosgi. Smantellato nel XVIII secolo, passerete accanto alle sue rovine.

2) A Uxegney, passerete davanti alla chiesa di Saint-Romaric, ma soprattutto scoprirete un imponente forte costruito nel 1882 dal generale Séré de Rivières. Oggi preso in consegna da un’associazione dinamica che organizza numerose visite guidate, potrete scoprire una ricchezza di attrezzature ancora in funzione. A più riprese, questo percorso vi porterà lungo il Canale dei Vosgi, scavato tra il 1872 e il 1882 per ristabilire i collegamenti fluviali francesi dopo l’annessione dell’Alsazia e della Mosella da parte della Germania. Per quasi un secolo è stato un’importante arteria economica per la regione, generando l’insediamento di numerose fabbriche e aziende lungo il suo percorso e portando a un boom economico e demografico nella zona.

3) Poco più avanti, a Sanchey, si può scoprire una struttura simile al forte di Uxegney: la batteria di Sanchey. Costruita tra il 1881 e il 1883, fa anch’essa parte del complesso fortificato della Place d’Épinal. In particolare, possiede un eccezionale ponte levatoio funzionante, che sarà attivato durante le Giornate europee del patrimonio.

4) Poco dopo, si incontra il Plan d’Eau de Bouzey. Costruito tra il 1878 e il 1884 per servire da serbatoio per il Canal des Vosges. È diventato anche un luogo di svago popolare, con aree balneari sorvegliate (in stagione), noleggio di pedalò, un percorso a piedi e pannelli informativi sulla flora e la fauna locali.

Opzione: 5) Chi lo desidera può fare una breve deviazione nel cuore della foresta per scoprire l’Etang de la Comtesse, un’area protetta dal programma ENS (Espaces Naturels Sensibles). La parte a monte dello stagno ospita una torbiera di grande valore ecologico e paesaggistico.

6) Sull’altra sponda del lago si trovava la grande abbazia di Chaumousey, che ha dominato la zona per tutto il Medioevo. Oggi completamente distrutta, ne rimangono solo alcuni resti isolati.

7) Sulla strada per Girancourt, si incontra la Croix des Brûlées. Secondo antiche tradizioni, questa croce sorge nel luogo in cui, tra il 1550 e il 1630, vennero immolate presunte streghe. A Girancourt, il percorso vi porterà a passare davanti alla chiesa di Saint-Brice, costruita tra il 1720 e il 1722. Seguite il canale per tornare al punto di partenza.

Español :

Construido originalmente como embalse para el Canal de los Vosgos, el sitio de Bouzey es hoy un lugar de ocio y descanso.

Desde su punto de partida, abandone la ruta ciclista y tome la carretera de Darnieulles. En la Edad Media, Darnieulles era la capital de una baronía.

1) Su castillo es uno de los más antiguos de los Vosgos. Desmantelado en el siglo XVIII, pasará junto a sus ruinas.

2) En Uxegney, pasará por la iglesia de Saint-Romaric, pero sobre todo descubrirá un impresionante fuerte construido en 1882 por el general Séré de Rivières. Actualmente en manos de una dinámica asociación que organiza numerosas visitas guiadas, podrá descubrir un rico equipamiento que aún se conserva. En varias ocasiones, esta ruta le llevará por el Canal des Vosges, excavado entre 1872 y 1882 para restablecer las conexiones fluviales francesas tras la anexión de Alsacia y el Mosela por Alemania. Durante casi un siglo, fue una importante arteria económica para la región, generando la implantación de numerosas fábricas y comercios a lo largo de su trazado y propiciando un auge económico y demográfico en la zona.

3) Un poco más lejos, en Sanchey, se puede descubrir una estructura similar al fuerte de Uxegney: la batería de Sanchey. Construida entre 1881 y 1883, también forma parte del conjunto fortificado de la plaza de Épinal. En particular, cuenta con un excepcional puente levadizo en funcionamiento, que se activará durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

4) Poco después, llegará al Plan d’Eau de Bouzey. Construido entre 1878 y 1884 para servir de embalse al Canal des Vosges. También se ha convertido en un popular lugar de ocio, con zonas de baño vigiladas (en temporada), alquiler de barcas a pedales, un sendero y paneles informativos sobre la flora y fauna locales.

Opción: 5) Quienes lo deseen pueden desviarse brevemente hacia el corazón del bosque para descubrir el Etang de la Comtesse, una zona protegida en el marco del programa ENS (Espaces Naturels Sensibles). La parte aguas arriba del estanque alberga una turbera de gran valor ecológico y paisajístico.

6) Al otro lado del lago se encontraba la gran abadía de Chaumousey, que dominó la zona durante toda la Edad Media. Hoy totalmente destruida, sólo quedan algunos restos aislados.

7) En la carretera de Girancourt, encontrará la Croix des Brûlées. Según antiguas tradiciones, esta cruz se alza en el lugar donde supuestas brujas fueron inmoladas entre 1550 y 1630. En Girancourt, su ruta le llevará junto a la iglesia de Saint-Brice, construida entre 1720 y 1722. Siga el canal hasta el punto de partida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par Système d’information touristique Lorrain