Boucle pédestre des Envignes Neydens Haute-Savoie

Boucle pédestre des Envignes

Boucle pédestre des Envignes Chef lieu 74160 Neydens Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sur la commune de Neydens (74160) balade facile dans la campagne. l’itinéraire vous propose un tracé balisé en orange à 80% sur route asphaltée le reste en chemin agricole.

English : Waking path: Les Envignes

An easy walk through the countryside near the town of Neydens (74160). The route is signposted in orange and is 80% on asphalt, with the remainder on farm tracks.

Deutsch : Rundwanderweg Les Envignes

Leichte Wanderung durch die Landschaft nahe der Gemeinde Neydens (74160). Die Strecke ist orangefarben markiert und verläuft zu 80% auf asphaltierten Straßen, der Rest auf Feldwegen.

Italiano :

Nel comune di Neydens (74160), una facile passeggiata in campagna. Il percorso è segnalato in arancione, per l’80% su strade asfaltate e per il resto su sentieri agricoli.

Español : Ruta a pie: Les Envignes

En la comuna de Neydens (74160), un paseo fácil por el campo. El itinerario está señalizado en naranja, con un 80% por carreteras asfaltadas y el resto por caminos agrícolas.

