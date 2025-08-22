Boucle pédestre détective nature Jonzier-Épagny Haute-Savoie

Boucle pédestre détective nature

Boucle pédestre détective nature Point de départ: Parking d’Epagny 74520 Jonzier-Épagny Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez en famille à la découverte des richesses du Sentier Nature du Vuache à l’aide des livrets Détective Nature téléchargeables sur le site du Syndicat du Vuache. Les réponses se cachent sur les panneaux du sentier, soyez attentif!

English : Hiking loop: Detective nature

With your family, on the path Vuache Nature, become an Environmental Detective , by finding the hidden words on the panels along the path. The leaflets can be downloaded from the SIAV website.

Deutsch : Rundweg zu Fuß Detektiv spielen in der Natur

Entdecken Sie mit der ganzen Familie die Schätze entlang des Naturpfads „Sentier Nature du Vuache“. Die hilfreichen Begleithefte „Détective Nature“ kann man auf der Seite des Kommunalverbands „Syndicat du Vuache“ herunterladen. Die Antworten verstecken sich auf den Wegschildern, also Augen auf!

Italiano :

Portate tutta la famiglia alla scoperta del Sentiero Natura Vuache, utilizzando gli opuscoli Detective della Natura scaricabili dal sito del Syndicat du Vuache. Le risposte sono nascoste sui cartelli del sentiero, quindi tenete gli occhi aperti!

Español : Ruta de senderismo: detective nature

Descubra en familia el sendero natural de Vuache gracias a los cuadernos Detectives de la naturaleza que puede descargar en la página web del Sindicato de Vuache. Las respuestas están escondidas en las señales del sendero, así que ¡mantén los ojos bien abiertos!

