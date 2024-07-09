Boucle pédestre Neydens Ouest Neydens Haute-Savoie

Boucle pédestre Neydens Ouest

Boucle pédestre Neydens Ouest Chef lieu 74160 Neydens Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

itinéraire en boucle: 6,5 Km dans la campagne genevoise, sur la commune de Neydens

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/123882-boucle-neydens-ouest-version-base-v1-v3-ney-o-b-v1-v3

English : Hiking loop: Neydens Ouest

loop itinerary: 6.5 km in the Geneva countryside, in the commune of Neydens

Deutsch : Rundwanderweg Neydens Ouest

Rundwanderung: 6,5 km durch die Genfer Landschaft, in der Gemeinde Neydens

Italiano :

Percorso ad anello di 6,5 km attraverso la campagna ginevrina, nel comune di Neydens

Español : Ruta a pie: Neydens Ouest

Recorrido en bucle de 6,5 km por la campiña ginebrina, en el municipio de Neydens.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme