Sur la route compostellane de Tours, balade de 12,5 kilomètres entre paysage du vignoble du Blayais et de l’Estuaire de la Gironde, le plus grand estuaire d’Europe !

http://www.bbte.fr/ +33 5 57 42 12 09

On the Compostellan route from Tours, a 12.5-kilometer stroll through the landscape of the Blayais vineyards and the Gironde Estuary, Europe’s largest estuary!

Auf der Compostela-Route nach Tours, 12,5 km lange Wanderung zwischen der Landschaft des Weinbaugebiets Blayais und der Gironde-Mündung, der größten Mündung Europas!

Sul percorso Compostellan da Tours, una passeggiata di 12,5 chilometri attraverso il paesaggio dei vigneti di Blayais e l’estuario della Gironda, il più grande estuario d’Europa!

En la ruta de Compostellan desde Tours, un paseo de 12,5 kilómetros por el paisaje de los viñedos de Blayais y el estuario de la Gironda, ¡el mayor estuario de Europa!

