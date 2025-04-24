Boucle royale à Sourzac Sourzac Dordogne

Boucle royale à Sourzac Sourzac Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle royale à Sourzac A pieds Difficulté moyenne

Boucle royale à Sourzac Place de l’église 24400 Sourzac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13600.0 Tarif :

Jolie balade où vous pourrez admirer l’église romane de Sourzac bâtie sur un éperon rocheux au dessus de la rivière Isle et la fontaine pétrifiante qui lui fait face. Un autre trésor se cache à proximité, la grotte ornée de gabillou découverte un an après lascaux , en 1941.

Difficulté moyenne

http://rando.dordogne.fr/ +33 5 53 81 52 11

English : Boucle royale à Sourzac

Nice walk where you can admire the Romanesque church of Sourzac built on a rocky spur above the river Isle and the petrifying fountain facing it. Another treasure hides nearby, the cave decorated with gabillou discovered one year after Lascaux, in 1941.

Deutsch : Boucle royale à Sourzac

Ein schöner Spaziergang, bei dem Sie die romanische Kirche von Sourzac bewundern können, die auf einem Felsvorsprung über dem Fluss Isle erbaut wurde, sowie den versteinernden Brunnen, der ihr gegenüber liegt. Ein weiterer Schatz verbirgt sich in der Nähe, die Goldene Höhle von Gabillou, die ein Jahr nach Lascaux im Jahr 1941 entdeckt wurde.

Italiano :

Una bella passeggiata dove si può ammirare la chiesa romanica di Sourzac, costruita su uno sperone roccioso sopra il fiume Isle, e la pietrificante fontana che la fronteggia. Un altro tesoro è nascosto nelle vicinanze, la grotta ornata di Gabillou, scoperta un anno dopo Lascaux, nel 1941.

Español : Boucle royale à Sourzac

Un bonito paseo en el que se puede admirar la iglesia románica de Sourzac, construida en un espolón rocoso sobre el río Isle, y la fuente petrificada que tiene enfrente. En las cercanías se esconde otro tesoro, la ornamentada cueva de Gabillou, descubierta un año después de Lascaux, en 1941.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-24 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine