Boucle VAE Circuit sur les hauteurs Lalouvesc Ardèche
Boucle VAE Circuit sur les hauteurs Lalouvesc Ardèche vendredi 1 août 2025.
Boucle VAE Circuit sur les hauteurs
Boucle VAE Circuit sur les hauteurs 10 Ruelle Saint Jean- François Régis 07520 Lalouvesc Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Envie de rester sur les hauteurs ? Cette jolie boucle à cheval entre Ardèche et Haute-Loire vous promet un véritable bol d’air au cœur d’une nature préservée. Point d’orgue de cette escapade le lac de Devesset.
http://www.ardechegrandair.com/ +33 4 75 67 84 20
English :
Want to stay in the hills? This pretty loop on horseback between Ardèche and Haute-Loire promises a breath of fresh air in the heart of unspoilt nature. The highlight of the trip: Lac de Devesset.
Deutsch :
Möchten Sie auf den Höhen bleiben? Dieser schöne Rundweg zwischen Ardèche und Haute-Loire verspricht Ihnen einen wahren Atemzug inmitten einer geschützten Natur. Der Höhepunkt dieses Ausflugs ist der See von Devesset.
Italiano :
Avete voglia di stare in alto? Questo bel giro a cavallo tra l’Ardèche e la Haute-Loire offre una boccata d’aria fresca nel cuore di una campagna incontaminata. Il punto culminante del percorso è il lago Devesset.
Español :
¿Le apetece quedarse en las alturas? Este bonito circuito a caballo entre la Ardèche y el Alto Loira ofrece un soplo de aire fresco en plena naturaleza virgen. El punto culminante del recorrido es el lago de Devesset.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-03 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme