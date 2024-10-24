Boucle VAE Circuit Terroir Lamastre Ardèche

Boucle VAE Circuit Terroir 22 avenue Boissy d’Anglas 07270 Lamastre Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit découverte du terroir adapté aux adultes et agrémenté d’une « enquête mystérieuse » pour les enfants à partir de 7 ans. Support disponible à l’Office de Tourisme.

https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr +33 4 75 06 48 99

English :

Discovery tour of the region adapted to adults and enhanced by a « mysterious investigation » for children from 7 years old. Support available at the Tourist Office.

Deutsch :

Für Erwachsene geeignete Entdeckungstour durch die Region, ergänzt durch eine « geheimnisvolle Untersuchung » für Kinder ab 7 Jahren. Unterstützung im Fremdenverkehrsamt erhältlich.

Italiano :

Tour di scoperta della regione adattato agli adulti e arricchito da una « indagine misteriosa » per i bambini a partire dai 7 anni. Assistenza disponibile presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

Recorrido de descubrimiento de la región adaptado a los adultos y enriquecido con una « investigación misteriosa » para niños a partir de 7 años. Ayuda disponible en la Oficina de Turismo.

2024-10-24