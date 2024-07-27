Boucle vélo Circuit des prospérités passées Monclar-de-Quercy- Bruniquel Montricoux Monclar-de-Quercy Tarn-et-Garonne

Cette boucle vous emmène de Monclar de Quercy, cité au passé commercial méconnu à Montricoux porte des gorges de l’Aveyron en passant par Bruniquel, cité médièvale. Au détour de cet itinéraire varié et vallonné, vous découvrirez les histoires locales.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Cycling loop: Circuit of past prosperity: Monclar-de-Quercy- Bruniquel Montricoux

This loop takes you from Monclar de Quercy, a town with a little-known commercial past, to Montricoux, gateway to the Aveyron gorges, via Bruniquel, a medieval town. Along this varied and hilly route, you will discover local stories.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie von Monclar de Quercy, einer Stadt mit einer unbekannten Handelsvergangenheit, über die mittelalterliche Stadt Bruniquel bis nach Montricoux, dem Tor zur Aveyron-Schlucht. Auf dieser abwechslungsreichen und hügeligen Route lernen Sie die lokalen Geschichten kennen.

Italiano :

Questo anello vi porterà da Monclar de Quercy, città dal passato commerciale poco conosciuto, a Montricoux, porta delle Gole dell’Aveyron, passando per Bruniquel, città medievale. Lungo questo percorso vario e ondulato, scoprirete una grande quantità di storia locale.

Español : Circuito bici: Circuito de la prosperidad pasada: Monclar-de-Quercy- Bruniquel Montricoux

Este circuito le lleva desde Monclar de Quercy, ciudad con un pasado comercial poco conocido, hasta Montricoux, puerta de entrada a las gargantas del Aveyron, pasando por Bruniquel, ciudad medieval. A lo largo de esta ruta variada y montañosa, descubrirá historias locales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-27 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme