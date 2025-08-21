Boucle vélo d’abbaye en châteaux Saumur Maine-et-Loire
49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 80000.0
2 à 3 jours de vélo à la découverte des châteaux de la Loire en Anjou
http://www.saumur-tourisme.com/ +33 2 41 40 20 60
English :
2 to 3 days of cycling to discover the Loire castles in Anjou
Deutsch :
2-3-tägige Fahrradtour zu den Loire-Schlössern in Anjou
Italiano :
2 o 3 giorni in bicicletta per scoprire i castelli della Valle della Loira in Anjou
Español :
de 2 a 3 días en bicicleta para descubrir los castillos del Valle del Loira en Anjou
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-31 par Anjou tourime