Boucle vélo de la Métropole de Tours n°4 Le vieux Tours Tours Indre-et-Loire

Boucle vélo de la Métropole de Tours n°4 Le vieux Tours 31 Boulevard Heurteloup 37000 Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’Accueil Vélo & Rando de Tours vous propose une visite rapide de la cité Tourangelle à travers les rues du Vieux-Tours en passant par les différents monuments, places et musées emblématiques de la ville.

https://velo-rando-touraine.fr/itineraires-a-velo-et-a-pied/les-boucles-a-velo-et-grands-itineraires-cyclotouristiques +33 2 47 33 17 99

English : Tours Metropolis bike loop no. 4: Old Tours

Hop on your bike for an express tour of the city of Tours!

Stroll through the streets of Vieux-Tours and admire the venerable timber-framed houses. Take a diversion to see the city’s most emblematic monuments: the Basilique Saint-Martin, the Tour Charlemagne, the Cathédrale Saint-Gatien.

Deutsch : Touren Metropolis-Radrundweg Nr. 4: Alte Touren

Der Fahrrad- und Wanderverein Accueil Vélo & Rando in Tours bietet Ihnen eine Schnelltour durch die Straßen der Altstadt von Tours, vorbei an den verschiedenen symbolträchtigen Denkmälern, Plätzen und Museen der Stadt.

Italiano :

L’Accueil Vélo & Rando de Tours vi offre un rapido tour della città di Tours attraverso le strade della Vieux-Tours, passando per i vari monumenti, piazze e musei emblematici della città.

Español : Circuito ciclista Tours Metropolis núm. 4: Tours antiguos

El Accueil Vélo & Rando de Tours le propone una visita rápida de la ciudad de Tours por las calles del Vieux-Tours, pasando por los diferentes monumentos, plazas y museos emblemáticos de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire