BOUCLE VÉLO DES MARINIERS CHEFFES JUVARDEIL Cheffes Maine-et-Loire

Boucle vélo des mariniers Cheffes Juvardeil 49125 Cheffes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Cette boucle de 14 kilomètres au coeur des Basses Vallées Angevines et de ses vastes prairies inondées l’hiver, vous emmènera à la découverte des villages de Cheffes et Juvardeil, en passant devant leurs anciens ports très actifs aux temps des mariniers.

This 14-kilometre loop in the heart of the Basses Vallées Angevines and its vast meadows flooded in winter, will take you to discover the villages of Cheffes and Juvardeil, passing in front of their old ports which were very active in the days of the bargemen.

Dieser 14 Kilometer lange Rundweg im Herzen der Basses Vallées Angevines mit ihren weiten, im Winter überschwemmten Wiesen führt Sie zu den Dörfern Cheffes und Juvardeil, vorbei an ihren alten Häfen, die zu Zeiten der Schiffer sehr aktiv waren.

Questo anello di 14 km nel cuore delle Basses Vallées Angevines e dei suoi vasti prati inondati d’inverno, vi condurrà ai villaggi di Cheffes e Juvardeil, passando per i loro antichi porti, molto attivi all’epoca dei barcari.

Este bucle de 14 kilómetros en el corazón de los Angevines de Basses Vallées y sus vastos prados inundados en invierno, le llevará a los pueblos de Cheffes y Juvardeil, pasando por sus antiguos puertos, muy activos en la época de los barqueros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Anjou tourime