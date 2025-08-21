Boucle vélo en vallée du Thouet Balade en Thènezéen Thénezay Deux-Sèvres

Boucle vélo en vallée du Thouet Balade en Thènezéen Thénezay Nouvelle-Aquitaine

Boucle vélo en vallée du Thouet Balade en Thènezéen Thénezay Deux-Sèvres vendredi 1 mai 2026.

Boucle vélo en vallée du Thouet Balade en Thènezéen Vélo de route Difficulté moyenne

Boucle vélo en vallée du Thouet Balade en Thènezéen Place de la mairie 79390 Thénezay Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 36000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.osezlagatine.com/   +33 5 49 64 24 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boucle vélo en vallée du Thouet Balade en Thènezéen

Deutsch : Boucle vélo en vallée du Thouet Balade en Thènezéen

Italiano :

Español : Boucle vélo en vallée du Thouet Balade en Thènezéen

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-02 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine