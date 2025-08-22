BOUCLE VÉLO ENTRE VIGNES & CHÂTEAUX Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire

Boucle vélo entre vignes & châteaux

Boucle vélo entre vignes & châteaux 49140 Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Cette boucle de 22 kilomètres vous fera découvrir le joli Village de charme de Cornillé-les-Caves ainsi que les petits villages de Lué-en-Baugeois et Chaumont d’Anjou, mêlant des paysages variés entre cultures, vignes et forêts abritant de nombreux châteaux et manoirs privés.

+33 2 41 76 37 26

English :

This 22 kilometre loop will take you through the pretty Village de charme of Cornillé-les-Caves as well as the small villages of Lué-en-Baugeois and Chaumont d’Anjou, mixing varied landscapes between crops, vineyards and forests sheltering numerous castles and private manors.

Deutsch :

Auf dieser 22 km langen Schleife entdecken Sie das hübsche Village de charme Cornillé-les-Caves sowie die kleinen Dörfer Lué-en-Baugeois und Chaumont d’Anjou. Sie vermischen abwechslungsreiche Landschaften mit Anbauflächen, Weinbergen und Wäldern, die zahlreiche private Schlösser und Herrenhäuser beherbergen.

Italiano :

Questo anello di 22 chilometri vi condurrà attraverso il grazioso Village de charme di Cornillé-les-Caves e i piccoli villaggi di Lué-en-Baugeois e Chaumont d’Anjou, mescolando paesaggi variegati tra coltivazioni, vigneti e foreste che ospitano numerosi castelli e manieri privati.

Español :

Este bucle de 22 kilómetros le llevará por el bonito Village de charme de Cornillé-les-Caves, así como por los pequeños pueblos de Lué-en-Baugeois y Chaumont d’Anjou, mezclando paisajes variados entre cultivos, viñedos y bosques que albergan numerosos castillos y mansiones privadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Anjou tourime