Boucle vélo Envol pittoresque Montricoux Lac du Gouyre Bruniquel Montricoux Tarn-et-Garonne

Boucle vélo Envol pittoresque Montricoux Lac du Gouyre Bruniquel En face du Musée Marcel Lenoir 82800 Montricoux Tarn-et-Garonne Occitanie

Ce circuit est une invitation à relier Montricoux à Bruniquel à partir de cette refléxion de Marcel Lenoir: on ne peint pas d’après la nature, mais on pense d’après la nature .

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Bike loop: Picturesque flight: Montricoux Lac du Gouyre Bruniquel

This circuit is an invitation to connect Montricoux to Bruniquel based on this reflection by Marcel Lenoir: “we do not paint from nature, but we think from nature”.

Deutsch :

Dieser Rundgang ist eine Einladung, Montricoux mit Bruniquel zu verbinden, ausgehend von der Reflexion von Marcel Lenoir: « Man malt nicht nach der Natur, sondern man denkt nach der Natur » (on ne peint pas d’après la nature, mais on pense d’après la nature).

Italiano :

Questo tour è un invito a collegare Montricoux a Bruniquel, sulla base della riflessione di Marcel Lenoir secondo cui « non dipingiamo secondo natura, ma pensiamo secondo natura ».

Español : Circuito en bicicleta: Vuelo pintoresco: Montricoux Lac du Gouyre Bruniquel

Este circuito es una invitación a conectar Montricoux con Bruniquel a partir de esta reflexión de Marcel Lenoir: “no pintamos según la naturaleza, pero pensamos según la naturaleza”.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-27 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme