Boucle vélo La Sèves et l’Holerotte Périers Manche
Durée : 70 Distance : 21000.0 Tarif :
Dénivelé cumulé positif 135 m Dénivelé cumulé négatif -135 m
Sur votre parcours
A Point de départ rue de la gare devant la médiathèque à Périers
Tous commerces et services, restaurants, cafés, aire de jeux
A voir ancienne gare, parc et maison Tollemer, église Saint-Pierre classée aux Monuments Historiques , l’Holerotte (affluent de la Sèves),
le Chemin de l’Hôpital qui commémore un passage historique pour la libération de Périers le 26 juillet 1944.
B Gonfreville
A voir église Saint-Manvieu, manoir classé aux Monuments Historiques (privé)
C Nay
A voir ruines de l’ancienne église
D Saint-Germain-sur-Sèves aire de jeux et tables de pique-nique près de la mairie
Avoir stèle de Sèves Island, marais de la vallée de la Sèves et de la Taute
English : Boucle vélo La Sèves et l’Holerotte
Cumulative positive elevation gain 135 m Cumulative negative elevation gain -135 m
On your route
A ? Starting point rue de la gare in front of the media library in Périers
All shops and services, restaurants, cafés, playground
To see: old station, park and Tollemer house, Saint-Pierre church classified as a Historic Monument, the Holerotte (tributary of the Sèves),
the Chemin de l’Hôpital which commemorates a historic passage for the liberation of Périers on July 26, 1944.
B ? Gonfreville
To see Saint-Manvieu church, manor classified as a Historic Monument (private)
C ? Nay
To see ruins of the old church
D ? Saint-Germain-sur-Sèves playground and picnic tables near the town hall
To have stele of Sèves Island, marshes of the valley of the Sèves and the Taute
Deutsch :
Kumulierter positiver Höhenunterschied: 135 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -135 m
Auf Ihrer Strecke
A ? Startpunkt rue de la gare vor der Mediathek in Périers
Alle Geschäfte und Dienstleistungen, Restaurants, Cafés, Spielplatz
Sehenswürdigkeiten: alter Bahnhof, Park und Haus Tollemer, Kirche Saint-Pierre, die unter Denkmalschutz steht , die Holerotte (Nebenfluss der Sèves),
der Chemin de l’Hôpital, der an einen historischen Durchgang bei der Befreiung von Périers am 26. Juli 1944 erinnert.
B ? Gonfreville
Sehenswert: Kirche Saint-Manvieu, als historisches Denkmal eingestuftes Herrenhaus (privat)
C ? Nay
Sehenswert: Ruinen der alten Kirche
D ? Saint-Germain-sur-Sèves: Spielplatz und Picknicktische in der Nähe des Rathauses
Haben: Stele von Sèves Island, Sumpfgebiet im Tal der Sèves und der Taute
Italiano :
Dislivello positivo cumulativo: 135 m Dislivello negativo cumulativo: -135 m
Sul vostro percorso
A ? Punto di partenza: rue de la gare, davanti alla mediateca di Périers
Tutti i negozi e i servizi, i ristoranti, i caffè, il parco giochi
Da vedere: la vecchia stazione, il parco e la casa Tollemer, la chiesa di Saint-Pierre classificata come monumento storico, l’Holerotte (affluente del Sèves),
il Chemin de l’Hôpital, che ricorda un passaggio storico per la liberazione di Périers il 26 luglio 1944.
B ? Gonfreville
Da vedere: chiesa di Saint-Manvieu, casa padronale tutelata (privata)
C ? Nay
Da vedere: rovine dell’antica chiesa
D ? Saint-Germain-sur-Sèves: parco giochi e tavoli da picnic vicino al municipio
Da vedere stele dell’isola di Sèves, paludi della valle di Sèves e della Taute
Español :
Desnivel positivo acumulado: 135 m Desnivel negativo acumulado: -135 m
En su ruta
A ? Punto de partida en la rue de la gare frente a la mediateca de Périers
Todos los comercios y servicios, restaurantes, cafés, parque infantil
Para ver: la antigua estación, el parque y la casa Tollemer, la iglesia Saint-Pierre clasificada Monumento Histórico, la Holerotte (afluente del Sèves),
el Chemin de l’Hôpital que conmemora un paso histórico para la liberación de Périers el 26 de julio de 1944.
B ? Gonfreville
Visitas: iglesia de Saint-Manvieu, casa solariega catalogada (privada)
C ? Nay
Para ver ruinas de la antigua iglesia
D ? Saint-Germain-sur-Sèves parque infantil y mesas de picnic cerca del ayuntamiento
Para ver estela de la isla de Sèves, marismas del valle de Sèves y Taute
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme