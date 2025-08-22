Boucle vélo La Sèves et l’Holerotte Périers Manche

Boucle vélo La Sèves et l’Holerotte

Boucle vélo La Sèves et l’Holerotte 50190 Périers Manche Normandie

Durée : 70 Distance : 21000.0 Tarif :

Dénivelé cumulé positif 135 m Dénivelé cumulé négatif -135 m

Sur votre parcours

A Point de départ rue de la gare devant la médiathèque à Périers

Tous commerces et services, restaurants, cafés, aire de jeux

A voir ancienne gare, parc et maison Tollemer, église Saint-Pierre classée aux Monuments Historiques , l’Holerotte (affluent de la Sèves),

le Chemin de l’Hôpital qui commémore un passage historique pour la libération de Périers le 26 juillet 1944.

B Gonfreville

A voir église Saint-Manvieu, manoir classé aux Monuments Historiques (privé)

C Nay

A voir ruines de l’ancienne église

D Saint-Germain-sur-Sèves aire de jeux et tables de pique-nique près de la mairie

Avoir stèle de Sèves Island, marais de la vallée de la Sèves et de la Taute

https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34

English : Boucle vélo La Sèves et l’Holerotte

Cumulative positive elevation gain 135 m Cumulative negative elevation gain -135 m

On your route

A ? Starting point rue de la gare in front of the media library in Périers

All shops and services, restaurants, cafés, playground

To see: old station, park and Tollemer house, Saint-Pierre church classified as a Historic Monument, the Holerotte (tributary of the Sèves),

the Chemin de l’Hôpital which commemorates a historic passage for the liberation of Périers on July 26, 1944.

B ? Gonfreville

To see Saint-Manvieu church, manor classified as a Historic Monument (private)

C ? Nay

To see ruins of the old church

D ? Saint-Germain-sur-Sèves playground and picnic tables near the town hall

To have stele of Sèves Island, marshes of the valley of the Sèves and the Taute

Deutsch :

Kumulierter positiver Höhenunterschied: 135 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -135 m

Auf Ihrer Strecke

A ? Startpunkt rue de la gare vor der Mediathek in Périers

Alle Geschäfte und Dienstleistungen, Restaurants, Cafés, Spielplatz

Sehenswürdigkeiten: alter Bahnhof, Park und Haus Tollemer, Kirche Saint-Pierre, die unter Denkmalschutz steht , die Holerotte (Nebenfluss der Sèves),

der Chemin de l’Hôpital, der an einen historischen Durchgang bei der Befreiung von Périers am 26. Juli 1944 erinnert.

B ? Gonfreville

Sehenswert: Kirche Saint-Manvieu, als historisches Denkmal eingestuftes Herrenhaus (privat)

C ? Nay

Sehenswert: Ruinen der alten Kirche

D ? Saint-Germain-sur-Sèves: Spielplatz und Picknicktische in der Nähe des Rathauses

Haben: Stele von Sèves Island, Sumpfgebiet im Tal der Sèves und der Taute

Italiano :

Dislivello positivo cumulativo: 135 m Dislivello negativo cumulativo: -135 m

Sul vostro percorso

A ? Punto di partenza: rue de la gare, davanti alla mediateca di Périers

Tutti i negozi e i servizi, i ristoranti, i caffè, il parco giochi

Da vedere: la vecchia stazione, il parco e la casa Tollemer, la chiesa di Saint-Pierre classificata come monumento storico, l’Holerotte (affluente del Sèves),

il Chemin de l’Hôpital, che ricorda un passaggio storico per la liberazione di Périers il 26 luglio 1944.

B ? Gonfreville

Da vedere: chiesa di Saint-Manvieu, casa padronale tutelata (privata)

C ? Nay

Da vedere: rovine dell’antica chiesa

D ? Saint-Germain-sur-Sèves: parco giochi e tavoli da picnic vicino al municipio

Da vedere stele dell’isola di Sèves, paludi della valle di Sèves e della Taute

Español :

Desnivel positivo acumulado: 135 m Desnivel negativo acumulado: -135 m

En su ruta

A ? Punto de partida en la rue de la gare frente a la mediateca de Périers

Todos los comercios y servicios, restaurantes, cafés, parque infantil

Para ver: la antigua estación, el parque y la casa Tollemer, la iglesia Saint-Pierre clasificada Monumento Histórico, la Holerotte (afluente del Sèves),

el Chemin de l’Hôpital que conmemora un paso histórico para la liberación de Périers el 26 de julio de 1944.

B ? Gonfreville

Visitas: iglesia de Saint-Manvieu, casa solariega catalogada (privada)

C ? Nay

Para ver ruinas de la antigua iglesia

D ? Saint-Germain-sur-Sèves parque infantil y mesas de picnic cerca del ayuntamiento

Para ver estela de la isla de Sèves, marismas del valle de Sèves y Taute

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme