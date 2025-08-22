Boucle vélo Les vents de Huppelande Lessay Manche

Boucle vélo Les vents de Huppelande

Boucle vélo Les vents de Huppelande 50430 Lessay Manche Normandie

Durée : 80 Distance : 24000.0 Tarif :

Dénivelé cumulé positif 266 m Dénivelé cumulé négatif -266 m

Sur votre parcours

A Point de départ place Saint-Cloud, devant la mairie de Lessay

Boulangeries, cafés, restaurants, commerces, médiathèque…

A voir abbaye Sainte-Trinité de Lessay, laiterie-fromagerie Réaux

B Vesly

Epicerie, café

A voir borne de la 2e DB, église Saint-Pierre et Saint-Paul, chapelle Notre-Dame-de-la-Consolation.

C Mobecq

A voir moulin

D Gerville-la-Forêt

A voir tombe de Charles de Gerville

E Laulne Vesly

A voir église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte à Laulne, château de Bricqueboscq à Vesly

https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34

English : Boucle vélo Les vents de Huppelande

Cumulative positive elevation gain 266 m Cumulative negative elevation gain -266 m

On your route

A ? Starting point at Place Saint-Cloud, in front of Lessay town hall

Bakeries, cafés, restaurants, shops, media library?

To see Sainte-Trinité de Lessay abbey, Réaux dairy

B ? Vesly

Grocery store, café

To see: milestone of the 2nd AD, Saint-Pierre and Saint-Paul church, Notre-Dame-de-la-Consolation chapel.

C ? Mobecq

To see mill

D ? Gerville-la-Forêt

To see tomb of Charles de Gerville

E ? Laulne Vesly

To see Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte church in Laulne, Bricqueboscq castle in Vesly

Deutsch :

Kumulierter positiver Höhenunterschied: 266 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -266 m

Auf Ihrer Strecke

A ? Startpunkt: Place Saint-Cloud, vor dem Rathaus von Lessay

Bäckereien, Cafés, Restaurants, Geschäfte, Mediathek?

Sehenswürdigkeiten: Abtei Sainte-Trinité de Lessay, Molkerei und Käserei Réaux

B ? Vesly

Lebensmittelgeschäft, Café

Sehenswürdigkeiten: Grenzstein der 2. DB, Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul, Kapelle Notre-Dame-de-la-Consolation.

C ? Mobecq

Zu sehen: Mühle

D ? Gerville-la-Forêt

Zu sehen: Grab von Charles de Gerville

E ? Laulne Vesly

Sehenswert: Kirche Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte in Laulne, Schloss Bricqueboscq in Vesly

Italiano :

Dislivello positivo cumulativo: 266 m Dislivello negativo cumulativo: -266 m

Sul vostro percorso

A ? Punto di partenza in Place Saint-Cloud, di fronte al municipio di Lessay

Panetterie, caffè, ristoranti, negozi, mediateca?

Cosa vedere: Abbazia di Sainte-Trinité de Lessay, caseificio Réaux

B ? Vesly

Negozio di alimentari, caffè

Da vedere: pietra miliare del II d.C., chiesa di Saint-Pierre e Saint-Paul, cappella di Notre-Dame-de-la-Consolation.

C ? Mobecq

Da vedere: mulino

D ? Gerville-la-Forêt

Da vedere: tomba di Charles de Gerville

E ? Laulne Vesly

Da vedere: chiesa di Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte a Laulne, castello di Bricqueboscq a Vesly

Español :

Desnivel positivo acumulado: 266 m Desnivel negativo acumulado: -266 m

En su ruta

A ? Punto de partida en la plaza Saint-Cloud, frente al ayuntamiento de Lessay

Panaderías, cafés, restaurantes, tiendas, mediateca..

Qué ver: Abadía Sainte-Trinité de Lessay, Réaux dairy

B ? Vesly

Tienda de comestibles, cafetería

A ver: hito del siglo II d.C., iglesia Saint-Pierre y Saint-Paul, capilla Notre-Dame-de-la-Consolation.

C ? Mobecq

A visitar: molino

D ? Gerville-la-Forêt

Para ver tumba de Charles de Gerville

E ? Laulne Vesly

Visitas: iglesia de Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte en Laulne, castillo de Bricqueboscq en Vesly

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme