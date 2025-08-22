Boucle vélo Les vents de Huppelande Lessay Manche
Boucle vélo Les vents de Huppelande Lessay Manche vendredi 1 mai 2026.
Boucle vélo Les vents de Huppelande
Boucle vélo Les vents de Huppelande 50430 Lessay Manche Normandie
Durée : 80 Distance : 24000.0 Tarif :
Dénivelé cumulé positif 266 m Dénivelé cumulé négatif -266 m
Sur votre parcours
A Point de départ place Saint-Cloud, devant la mairie de Lessay
Boulangeries, cafés, restaurants, commerces, médiathèque…
A voir abbaye Sainte-Trinité de Lessay, laiterie-fromagerie Réaux
B Vesly
Epicerie, café
A voir borne de la 2e DB, église Saint-Pierre et Saint-Paul, chapelle Notre-Dame-de-la-Consolation.
C Mobecq
A voir moulin
D Gerville-la-Forêt
A voir tombe de Charles de Gerville
E Laulne Vesly
A voir église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte à Laulne, château de Bricqueboscq à Vesly
https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34
English : Boucle vélo Les vents de Huppelande
Cumulative positive elevation gain 266 m Cumulative negative elevation gain -266 m
On your route
A ? Starting point at Place Saint-Cloud, in front of Lessay town hall
Bakeries, cafés, restaurants, shops, media library?
To see Sainte-Trinité de Lessay abbey, Réaux dairy
B ? Vesly
Grocery store, café
To see: milestone of the 2nd AD, Saint-Pierre and Saint-Paul church, Notre-Dame-de-la-Consolation chapel.
C ? Mobecq
To see mill
D ? Gerville-la-Forêt
To see tomb of Charles de Gerville
E ? Laulne Vesly
To see Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte church in Laulne, Bricqueboscq castle in Vesly
Deutsch :
Kumulierter positiver Höhenunterschied: 266 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -266 m
Auf Ihrer Strecke
A ? Startpunkt: Place Saint-Cloud, vor dem Rathaus von Lessay
Bäckereien, Cafés, Restaurants, Geschäfte, Mediathek?
Sehenswürdigkeiten: Abtei Sainte-Trinité de Lessay, Molkerei und Käserei Réaux
B ? Vesly
Lebensmittelgeschäft, Café
Sehenswürdigkeiten: Grenzstein der 2. DB, Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul, Kapelle Notre-Dame-de-la-Consolation.
C ? Mobecq
Zu sehen: Mühle
D ? Gerville-la-Forêt
Zu sehen: Grab von Charles de Gerville
E ? Laulne Vesly
Sehenswert: Kirche Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte in Laulne, Schloss Bricqueboscq in Vesly
Italiano :
Dislivello positivo cumulativo: 266 m Dislivello negativo cumulativo: -266 m
Sul vostro percorso
A ? Punto di partenza in Place Saint-Cloud, di fronte al municipio di Lessay
Panetterie, caffè, ristoranti, negozi, mediateca?
Cosa vedere: Abbazia di Sainte-Trinité de Lessay, caseificio Réaux
B ? Vesly
Negozio di alimentari, caffè
Da vedere: pietra miliare del II d.C., chiesa di Saint-Pierre e Saint-Paul, cappella di Notre-Dame-de-la-Consolation.
C ? Mobecq
Da vedere: mulino
D ? Gerville-la-Forêt
Da vedere: tomba di Charles de Gerville
E ? Laulne Vesly
Da vedere: chiesa di Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte a Laulne, castello di Bricqueboscq a Vesly
Español :
Desnivel positivo acumulado: 266 m Desnivel negativo acumulado: -266 m
En su ruta
A ? Punto de partida en la plaza Saint-Cloud, frente al ayuntamiento de Lessay
Panaderías, cafés, restaurantes, tiendas, mediateca..
Qué ver: Abadía Sainte-Trinité de Lessay, Réaux dairy
B ? Vesly
Tienda de comestibles, cafetería
A ver: hito del siglo II d.C., iglesia Saint-Pierre y Saint-Paul, capilla Notre-Dame-de-la-Consolation.
C ? Mobecq
A visitar: molino
D ? Gerville-la-Forêt
Para ver tumba de Charles de Gerville
E ? Laulne Vesly
Visitas: iglesia de Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte en Laulne, castillo de Bricqueboscq en Vesly
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme