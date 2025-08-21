BOUCLE VÉLO MANOIRS ET CAMPAGNE DU BAUGEOIS Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Durée : Distance : 22500.0 Tarif :
Partez à la découverte des manoirs et de la campagne Baugeoise à vélo
https://www.tourisme.baugeoisvallee.fr/ +33 2 41 89 18 07
English :
Discover the manor houses and the Baugeoise countryside by bike
Deutsch :
Entdecken Sie die Herrenhäuser und die Landschaft von Baugeoise mit dem Fahrrad
Italiano :
Scoprite i manieri e la campagna del Bauge in bicicletta
Español :
Descubra las casas solariegas y la campiña de Bauge en bicicleta
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Anjou tourime