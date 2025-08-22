BOUCLE VÉLO MANOIRS ET FORÊTS DU BAUGEOIS Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Durée : Distance : 31100.0 Tarif :
Partez à la découverte de la campagne Baugeoise
https://www.tourisme.baugeoisvallee.fr/ +33 2 41 89 18 07
English :
Discover the Baugeoise countryside
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Landschaft von Baugeoise
Italiano :
Scoprite la campagna di Bauge
Español :
Descubra la campiña de Bauge
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Anjou tourime