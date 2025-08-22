Boucle vélo n°32 C Villefagnan Villefagnan Charente

Boucle vélo n°32 C Villefagnan

Boucle vélo n°32 C Villefagnan Place du champ de foire 16240 Villefagnan Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit de 55 km vous emmène à la découverte de la Plaine de Villefagnan , une zone classée Natura 2000 pour la richesse de sa faune, notamment ses nombreuses espèces d’oiseaux ; et de charmants petits villages charentais.

+33 5 45 31 05 42

English :

This 55 km circuit takes you on a tour of the Plaine de Villefagnan, an area classified Natura 2000 for its rich fauna, including numerous species of birds, and charming little Charentais villages.

Deutsch :

Diese 55 km lange Strecke führt Sie durch die Plaine de Villefagnan , ein Gebiet, das aufgrund seiner reichen Fauna, insbesondere der zahlreichen Vogelarten, als Natura 2000 eingestuft wurde; und durch charmante kleine Dörfer der Charente.

Italiano :

Questo percorso di 55 km attraversa la Plaine de Villefagnan, un’area designata Natura 2000 per la sua ricca fauna, in particolare per le numerose specie di uccelli, e per i suoi incantevoli paesini della Charente.

Español :

Esta ruta de 55 km le llevará a través de la Plaine de Villefagnan, una zona designada Natura 2000 por su rica fauna, en particular sus numerosas especies de aves, y sus encantadores pueblecitos charentés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme