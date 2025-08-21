Boucle vélo Vègre et Champagne Brûlon Sarthe
Boucle vélo Vègre et Champagne Brûlon Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Boucle vélo Vègre et Champagne
Boucle vélo Vègre et Champagne 72350 Brûlon Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 31500.0 Tarif :
Au départ du Plan d’eau de Brûlon, vous longerez au départ de votre boucle le village des Tipis du Bonheur de Vivre.
https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/randonnees-cyclo/ +33 2 43 95 00 60
English :
From the Brûlon lake, you will follow the village of Tipis du Bonheur de Vivre at the start of your loop.
Deutsch :
Vom Plan d’eau de Brûlon aus wandern Sie am Anfang Ihres Rundwegs am Dorf der Tipis du Bonheur de Vivre entlang.
Italiano :
Partendo dal livello dell’acqua di Brûlon, all’inizio dell’anello si costeggia il villaggio di Les Tipis du Bonheur de Vivre.
Español :
Partiendo del nivel del agua del Brûlon, recorrerá el pueblo de Les Tipis du Bonheur de Vivre al comienzo de su bucle.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire