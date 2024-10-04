Boucle village sur les pas des ardoisiers et des mineurs Parennes Sarthe

Boucle village sur les pas des ardoisiers et des mineurs Parennes Sarthe vendredi 1 août 2025.

Boucle village sur les pas des ardoisiers et des mineurs

Boucle village sur les pas des ardoisiers et des mineurs 72140 Parennes Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 5700.0 Tarif :

Située sur l’axe routier Normandie Pays-de-la-Loire, la commune de Parennes mérite qu’on s’y arrête pour y découvrir son importante histoire liée à l’activité de carrières d’ardoise et de calcaire.

http://www.destinationcoco.com/

English :

Located on the Normandie Pays-de-la-Loire highway, the commune of Parennes is well worth a visit to discover its important history of slate and limestone quarrying.

Deutsch :

Die Gemeinde Parennes liegt an der Straßenachse Normandie Pays-de-la-Loire und verdient einen Stopp, um ihre bedeutende Geschichte zu entdecken, die mit der Tätigkeit von Schiefer- und Kalksteinbrüchen verbunden ist.

Italiano :

Situata sulla strada statale Normandia-Pays-de-la-Loire, Parennes merita una visita per scoprire la sua importante storia di estrazione di ardesia e calcare.

Español :

Situada en la carretera nacional Normandía-País del Loira, Parennes merece una visita para descubrir su importante historia de canteras de pizarra y piedra caliza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-04 par eSPRIT Pays de la Loire