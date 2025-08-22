Boucle villageoise des vallées Voivres-lès-le-Mans Sarthe

Boucle villageoise des vallées

Boucle villageoise des vallées 72210 Voivres-lès-le-Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Ce circuit débute de la gare de Voivres qui existe depuis 1863. Il vous faut alors longer la voie de chemin de fer sur le CR 23 jusqu’au pont de 4 mètres.

English :

This tour starts from the Voivres railway station which has existed since 1863. Then you have to follow the railway track on CR 23 to the 4-meter bridge.

Deutsch :

Dieser Rundgang beginnt am Bahnhof von Voivres, der seit 1863 existiert. Sie müssen dann auf dem CR 23 an der Bahnstrecke entlang bis zur 4-Meter-Brücke gehen.

Italiano :

Il tour parte dalla stazione ferroviaria di Voivres, che esiste dal 1863. Si deve poi camminare lungo la linea ferroviaria sulla CR 23 fino al ponte di 4 metri.

Español :

Este recorrido parte de la estación de tren de Voivres, que existe desde 1863. A continuación, deberá recorrer la línea de ferrocarril por la CR 23 hasta el puente de 4 metros.

