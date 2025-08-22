Boucle Villemouze 5 km Paray-sous-Briailles Allier

Boucle Villemouze 5 km Paray-sous-Briailles Allier vendredi 1 mai 2026.

Boucle Villemouze 5 km

Boucle Villemouze 5 km Départ de la Tour de Villemouze 03500 Paray-sous-Briailles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Balade autour des plans d’eau.

http://www.valdesioule.com/   +33 4 70 45 32 73

English : Walk

walk Villemouze 5km

Deutsch :

Spaziergang um die Wasserflächen.

Italiano :

Passeggiate intorno ai laghi.

Español :

Pasea por los lagos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme