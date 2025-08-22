Boucle Villemouze 8 km Paray-sous-Briailles Allier

Boucle Villemouze 8 km

Boucle Villemouze 8 km Tour de Villemouze 03500 Paray-sous-Briailles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Balade facile autour des plans d’eau de Villemouze, permettant de profiter du site touristique aménagé (Natural Wake park) et également de rejoindre l’entrée sud de la Réserve Nationale du Val d’Allier (site Le Méplan , commune de Contigny).

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English : Walk

Walk Villemouze 8km

Deutsch :

Leichte Wanderung um die Wasserflächen von Villemouze, bei der man den eingerichteten Touristenort (Natural Wake park) nutzen und auch den südlichen Eingang zum Nationalreservat des Val d’Allier erreichen kann (Standort Le Méplan , Gemeinde Contigny).

Italiano :

Una facile passeggiata intorno ai laghi di Villemouze, che comprende il Parco Naturale delle Torri e l’ingresso meridionale della Riserva Nazionale della Val d’Allier (Le Méplan, Contigny).

Español :

Paseo fácil alrededor de los lagos de Villemouze, pasando por el Parque Natural de la Estela y la entrada sur de la Reserva Nacional del Val d’Allier (Le Méplan, Contigny).

