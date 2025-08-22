Boucle VTC Autour de Mortagne-sur-Gironde Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Boucle VTC Autour de Mortagne-sur-Gironde

Boucle VTC Autour de Mortagne-sur-Gironde Rue Bel Air (départ) 17120 Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette balade vous emmène au cœur des coteaux vallonnés de Gironde, couverte de vigne et de céréales. Mortagne-sur-Gironde labellisé Village de Pierre et d’Eaux .

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/4e0c1bc5-94dc-4fef-b172-f5a7748c1e2c/balade-ndeg8-vtc-autour-de-mortagne-sur-gironde +33 5 46 08 21 00

English :

This walk takes you to the heart of the rolling hills of Gironde, covered in vines and cereals. Mortagne-sur-Gironde has been awarded the Village de Pierre et d?Eaux label.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie durch die hügeligen Hänge der Gironde, die mit Weinbergen und Getreide bedeckt ist. Mortagne-sur-Gironde trägt das Label Village de Pierre et d’Eaux (Dorf aus Stein und Wasser).

Italiano :

Questa passeggiata vi porta nel cuore delle dolci colline della Gironda, ricoperte di viti e cereali. Mortagne-sur-Gironde ha ottenuto il marchio Village de Pierre et d’Eaux .

Español :

Este paseo le llevará al corazón de las onduladas colinas de la Gironda, cubiertas de viñedos y cereales. Mortagne-sur-Gironde ha recibido la etiqueta Village de Pierre et d’Eaux .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme