Boucle VTC Du littoral à l’entre-deux Estuaires Royan Charente-Maritime

Boucle VTC Du littoral à l’entre-deux Estuaires

Boucle VTC Du littoral à l’entre-deux Estuaires Boulevard Thiers (départ) 17200 Royan Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit vous mènera de l’Estuaire de la Seudre à l’Estuaire de la Gironde.

Si l’eau est l’élément commun à ce parcours, vous traverserez des paysages très variés.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/c324256e-30b4-4aff-b950-1ef894f49176/balade-24-vtc-du-littoral-a-l-entre-deux-estuaires-par-marennes +33 5 46 08 21 00

English :

This tour takes you from the Seudre Estuary to the Gironde Estuary.

Although water is the common element on this route, you’ll cross a wide variety of landscapes.

Deutsch :

Diese Route führt Sie von der Seudre-Mündung bis zur Gironde-Mündung.

Auch wenn das Wasser das gemeinsame Element dieser Strecke ist, werden Sie durch sehr unterschiedliche Landschaften fahren.

Italiano :

Questo itinerario vi porta dall’estuario della Seudre all’estuario della Gironda.

Sebbene l’acqua sia l’elemento comune di questo percorso, attraverserete una grande varietà di paesaggi.

Español :

Esta ruta le llevará desde el estuario del Seudre hasta el estuario de la Gironda.

Aunque el agua es el elemento común de esta ruta, atravesarás una gran variedad de paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme