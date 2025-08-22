Boucle VTC Le tour de la Forêt de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime
Boucle VTC Le tour de la Forêt de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Boucle VTC Le tour de la Forêt de la Coubre
Boucle VTC Le tour de la Forêt de la Coubre 4 avenue de l’Océan (départ) 17390 La Tremblade Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Ce parcours au profil très doux vous permet de cheminer peu après La Tremblade en lisère de la forêt domaniale de la Coubre et d’y pénétrer progressivement.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/5c651ceb-416d-4e2d-9e8e-14f4c088f630/balade-ndeg-1-vtc-le-tour-de-la-foret-de-la-coubre +33 5 46 08 21 00
English :
This gentle route takes you past La Tremblade to the edge of the Coubre national forest, where you gradually enter.
Deutsch :
Diese Strecke mit einem sehr sanften Profil ermöglicht es Ihnen, kurz nach La Tremblade am Rande des Staatswaldes von La Coubre entlang zu wandern und allmählich in ihn einzudringen.
Italiano :
Questo percorso dolce vi porta, passando per La Tremblade, ai margini della foresta nazionale della Coubre, dove vi addentrerete gradualmente nella foresta.
Español :
Esta ruta suave le lleva más allá de La Tremblade hasta el límite del bosque nacional del Coubre, donde se adentrará poco a poco en el bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme