Boucle VTC Le tour de la Presqu’île d’Arvert La Tremblade Charente-Maritime

Boucle VTC Le tour de la Presqu’île d’Arvert

Boucle VTC Le tour de la Presqu’île d’Arvert Avenue de la Côte de Beauté (départ) 17390 La Tremblade Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce parcours à vélo en plat relief vous fera découvrir des paysages insolites des ports ostréicoles typiques de la Seudre aux dunes sauvages de l’Océan Atlantique .

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/01f90712-b5d4-479e-afe6-ec4deb042ab5/balade-ndeg2-vtc-le-tour-de-la-presqu-ile-d-arvert +33 5 46 08 21 00

English :

This flat bike route will take you through unusual landscapes: from the typical oyster ports of the Seudre to the wild dunes of the Atlantic Ocean.

Deutsch :

Diese flache Radtour führt Sie durch ungewöhnliche Landschaften: von den typischen Austernhäfen der Seudre bis zu den wilden Dünen des Atlantischen Ozeans.

Italiano :

Questo percorso ciclistico pianeggiante vi porterà attraverso paesaggi insoliti: dai tipici porti di ostriche della Seudre alle dune selvagge dell’Oceano Atlantico.

Español :

Esta ruta en bicicleta llana le llevará por paisajes insólitos: desde los típicos puertos ostreros de la Seudre hasta las salvajes dunas del océano Atlántico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme