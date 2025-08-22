Boucle VTC (saisonnière) Entre Forêt de la Coubre et Seudre ostréicole Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Boucle VTC (saisonnière) Entre Forêt de la Coubre et Seudre ostréicole
Ce séjour vous fera découvrir les décors magnifiques de la Seudre, les plages dunaires de la Cote Sauvage et les sentiers ombragés de la Coubre.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/8e9ce2b7-9d25-48ce-9f2e-6174a7c134c7/balade-ndeg20-saisonniere-vtc-entre-foret-de-la-coubre-et-seudre-ostreicole +33 5 46 08 21 00
English :
Discover the magnificent scenery of the Seudre, the dune beaches of the Cote Sauvage and the shady paths of La Coubre.
Deutsch :
Bei diesem Aufenthalt werden Sie die wunderschöne Kulisse der Seudre, die Dünenstrände der Cote Sauvage und die schattigen Pfade der Coubre entdecken.
Italiano :
Scoprite i magnifici paesaggi della Seudre, le spiagge di dune della Cote Sauvage e gli ombrosi sentieri di La Coubre.
Español :
Descubra los magníficos paisajes de la Seudre, las playas de dunas de la Cote Sauvage y los senderos sombreados de La Coubre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme