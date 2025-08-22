Boucle VTC (saisonnière) Entre Forêt de la Coubre et Seudre ostréicole Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Boucle VTC (saisonnière) Entre Forêt de la Coubre et Seudre ostréicole

Boucle VTC (saisonnière) Entre Forêt de la Coubre et Seudre ostréicole Gare du Train des Mouettes 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ce séjour vous fera découvrir les décors magnifiques de la Seudre, les plages dunaires de la Cote Sauvage et les sentiers ombragés de la Coubre.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/8e9ce2b7-9d25-48ce-9f2e-6174a7c134c7/balade-ndeg20-saisonniere-vtc-entre-foret-de-la-coubre-et-seudre-ostreicole +33 5 46 08 21 00

English :

Discover the magnificent scenery of the Seudre, the dune beaches of the Cote Sauvage and the shady paths of La Coubre.

Deutsch :

Bei diesem Aufenthalt werden Sie die wunderschöne Kulisse der Seudre, die Dünenstrände der Cote Sauvage und die schattigen Pfade der Coubre entdecken.

Italiano :

Scoprite i magnifici paesaggi della Seudre, le spiagge di dune della Cote Sauvage e gli ombrosi sentieri di La Coubre.

Español :

Descubra los magníficos paisajes de la Seudre, las playas de dunas de la Cote Sauvage y los senderos sombreados de La Coubre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme