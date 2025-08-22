Boucle VTC (saisonnière) Le Tour Royan Atlantique Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Boucle VTC (saisonnière) Le Tour Royan Atlantique

Boucle VTC (saisonnière) Le Tour Royan Atlantique Route de la Seudre (départ) 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce voyage sur 3 jours est le meilleur moyen de découvrir ce territoire touristique, ostréicole, historique, viticole, plein de saveurs !

Pensez à préparer vos étapes pour la nuit.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/b725d3f7-c185-44f8-ae0c-c9d05ec401da/balade-ndeg13-saisonniere-vtc-le-tour-royan-atlantique +33 5 46 08 21 00

English :

This 3-day trip is the best way to discover this touristic, oyster-farming, historic and wine-growing region, full of flavors!

Don’t forget to prepare your overnight stops.

Deutsch :

Diese dreitägige Reise ist der beste Weg, um diese touristische, austernfördernde, historische und weinbauende Gegend voller Aromen zu entdecken!

Denken Sie daran, Ihre Etappen für die Nacht vorzubereiten.

Italiano :

Questo viaggio di 3 giorni è il modo migliore per scoprire questa regione turistica, ostricola, storica e vinicola, ricca di sapori!

Non dimenticate di preparare le soste per la notte.

Español :

Esta excursión de 3 días es la mejor manera de descubrir esta región turística, ostrícola, histórica y vinícola, ¡llena de sabores!

No olvide preparar sus paradas nocturnas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme