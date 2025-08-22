Boucle VTC (saisonnière) Le Tour Royan Atlantique Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Boucle VTC (saisonnière) Le Tour Royan Atlantique Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Boucle VTC (saisonnière) Le Tour Royan Atlantique
Boucle VTC (saisonnière) Le Tour Royan Atlantique Route de la Seudre (départ) 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Ce voyage sur 3 jours est le meilleur moyen de découvrir ce territoire touristique, ostréicole, historique, viticole, plein de saveurs !
Pensez à préparer vos étapes pour la nuit.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/b725d3f7-c185-44f8-ae0c-c9d05ec401da/balade-ndeg13-saisonniere-vtc-le-tour-royan-atlantique +33 5 46 08 21 00
English :
This 3-day trip is the best way to discover this touristic, oyster-farming, historic and wine-growing region, full of flavors!
Don’t forget to prepare your overnight stops.
Deutsch :
Diese dreitägige Reise ist der beste Weg, um diese touristische, austernfördernde, historische und weinbauende Gegend voller Aromen zu entdecken!
Denken Sie daran, Ihre Etappen für die Nacht vorzubereiten.
Italiano :
Questo viaggio di 3 giorni è il modo migliore per scoprire questa regione turistica, ostricola, storica e vinicola, ricca di sapori!
Non dimenticate di preparare le soste per la notte.
Español :
Esta excursión de 3 días es la mejor manera de descubrir esta región turística, ostrícola, histórica y vinícola, ¡llena de sabores!
No olvide preparar sus paradas nocturnas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme