BOUCLE VTT 15 Le tour d’Archignac Archignac Dordogne

BOUCLE VTT 15 Le tour d'Archignac
Salle des fêtes
24590 Archignac
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine

Cette boucle simple et courte est parfaite pour les familles qui souhaitent découvrir les paysages du Périgord Noir. Ayant un faible dénivelé, elle vous permettra de profiter au mieux de la balade. Sur ce tracé, vous pourrez rencontrer l’Eglise et le four à pain d’Archignac…

Bonne balade !

This simple, short loop is perfect for families wishing to discover the landscapes of the Périgord Noir. With its gentle gradient, you’ll be able to make the most of the walk. Along the way, you’ll come across the Archignac church and bread oven…

Enjoy the walk!

Dieser einfache und kurze Rundweg ist perfekt für Familien, die die Landschaften des Périgord Noir entdecken möchten. Da sie nur einen geringen Höhenunterschied aufweist, können Sie die Wanderung optimal genießen. Auf dieser Strecke können Sie der Kirche und dem Brotofen von Archignac begegnen…

Viel Spaß beim Wandern!

Questo semplice e breve anello è perfetto per le famiglie che vogliono scoprire i paesaggi del Périgord Noir. Con pochi dislivelli, potrete sfruttare al meglio la passeggiata. Lungo il percorso, potrete incontrare la chiesa e il forno di Archignac…

Buona passeggiata!

Este bucle sencillo y corto es perfecto para las familias que desean descubrir los paisajes del Périgord Noir. Con poco desnivel, podrá aprovechar al máximo el paseo. Por el camino, podrá encontrar la iglesia y el horno de pan de Archignac…

¡Disfrute del paseo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine