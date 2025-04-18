BOUCLE VTT 18 Les moulins de Borrèze Borrèze Dordogne

Une envie de promenade sportive et 18 ludique pour les amateurs de VTT ?

Cette boucle située à Borrèze vous permettra de découvrir le village à l’aide de panneaux explicatifs et d’apprécier la beauté des moulins du Périgord Noir. Ouvrez grand vos yeux pour ne pas manquer le point de vue sur la forêt

English : BOUCLE VTT 18 Les moulins de Borrèze

Looking for a sporty 18 km ride for mountain bikers?

This loop in Borrèze allows you to discover the village with the help of explanatory panels and appreciate the beauty of the mills of the Périgord Noir. Keep your eyes peeled for a breathtaking view of the forest

Deutsch : BOUCLE VTT 18 Les moulins de Borrèze

Haben Sie Lust auf eine sportliche und 18 spielerische Wanderung für Mountainbike-Fans?

Auf diesem Rundweg in Borrèze können Sie das Dorf mithilfe von Schautafeln erkunden und die Schönheit der Mühlen des Périgord Noir genießen. Machen Sie Ihre Augen weit auf, um den Aussichtspunkt über den Wald nicht zu verpassen

Cercate un percorso di 18 km sportivo e divertente per gli amanti della mountain bike?

Questo anello, situato a Borrèze, permette di scoprire il villaggio con l’aiuto di pannelli esplicativi e di apprezzare la bellezza dei mulini del Périgord Noir. Tenete gli occhi aperti per ammirare la foresta

Español : BOUCLE VTT 18 Les moulins de Borrèze

¿Busca un recorrido deportivo y divertido de 18 km para ciclistas de montaña?

Este bucle, situado en Borrèze, le permite descubrir el pueblo con la ayuda de paneles explicativos y apreciar la belleza de los molinos del Périgord Noir. No pierda de vista el bosque

