Boucle VTT De la Saâne à la Vienne Brachy Seine-Maritime

Boucle VTT De la Saâne à la Vienne

Boucle VTT De la Saâne à la Vienne 76730 Brachy Seine-Maritime Normandie

Une randonnée partagée entre la vallée de la Saâne et la vallée de la Vienne pour les adeptes du VTT. Chacune des vallées que vous emprunterez vous fera découvrir ses richesses patrimoine rural (moulins, églises et châteaux), cours d’eau, sentiers au cœur des villages…

English : Boucle VTT De la Saâne à la Vienne

A ride along the Saâne Valley and the Vienne Valley for mountain bikers. Both valleys will display its treasures: rural heritage (watermills, churches and châteaux), streams, paths in the heart of the villages, etc.

Deutsch :

Eine geteilte Wanderung zwischen dem Saâne- und dem Vienne-Tal für Mountainbike-Fahrer. Jedes der Täler, die Sie durchqueren, lässt Sie seine Reichtümer entdecken: ländliches Erbe (Mühlen, Kirchen und Schlösser), Wasserläufe, Pfade im Herzen der Dörfer..

Italiano :

Un percorso condiviso tra la valle della Saâne e la valle della Vienne per gli amanti della mountain bike. Ognuna delle valli che percorrerete vi permetterà di scoprire le sue ricchezze: patrimonio rurale (mulini, chiese e castelli), corsi d’acqua, sentieri nel cuore dei villaggi?

Español :

Un recorrido compartido entre el valle del Saâne y el valle del Vienne para los ciclistas de montaña. Cada uno de los valles que recorrerá le permitirá descubrir su riqueza: patrimonio rural (molinos, iglesias y castillos), cursos de agua, caminos en el corazón de los pueblos..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme