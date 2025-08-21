Bouclette vélo N°1 « De Pierre et d’Argile » Rouffignac Charente-Maritime
Bouclette vélo N°1 De Pierre et d’Argile Place de l’Église 17130 Rouffignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Balade à vélo balisée d’une distance de 8km départ de la place de l’Église de Rouffignac.
Marked out bike ride of a distance of 8km starting from the place de l’Église in Rouffignac.
Markierte Fahrradtour von 8 km Länge ab dem Place de l’Eglise in Rouffignac.
Pedalata di 8 km con partenza dalla piazza della chiesa di Rouffignac.
Recorrido marcado en bicicleta de 8 km con salida en la plaza de la iglesia de Rouffignac.
