Bouclette vélo N°11 L’Abbaye

Bouclette vélo N°11 L’Abbaye Rue de l’Église 17240 Saint-Sigismond-de-Clermont Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade à vélo balisée sur la voie publique d’une distance de 8,5km. Accessible, roulant, sans autre difficulté que le partage de la route, le circuit navigue entre les collines vertes et fertiles baignées par les ruisseaux de la Haute Vallée de la Seugne

+33 5 17 24 03 47

English :

Marked bicycle ride on the public road of a distance of 8,5km. Accessible, rolling, with no other difficulty than sharing the road, the circuit navigates between the green and fertile hills bathed by the streams of the Upper Valley of the Seugne

Deutsch :

Markierte Fahrradtour auf öffentlichen Straßen mit einer Länge von 8,5 km. Zugänglich, rollend, ohne andere Schwierigkeiten als das Teilen der Straße, navigiert die Strecke zwischen den grünen und fruchtbaren Hügeln, die von den Bächen des Oberen Seugne-Tals umspült werden

Italiano :

Una pedalata segnalata sulla strada pubblica per una distanza di 8,5 km. Accessibile, facile da percorrere, senza alcuna difficoltà se non quella di condividere la strada, il circuito si snoda tra le verdi e fertili colline bagnate dai torrenti della Haute Vallée de la Seugne

Español :

Un paseo en bicicleta señalizado en la carretera pública sobre una distancia de 8,5 km. Accesible, fácil de recorrer, sin más dificultad que la de compartir la carretera, el circuito navega entre las verdes y fértiles colinas bañadas por los arroyos del Haute Vallée de la Seugne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme