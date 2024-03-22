Bouclette vélo N°12 « Le Pas du Cheval » Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Bouclette vélo N°12 « Le Pas du Cheval » Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.
Bouclette vélo N°12 « Le Pas du Cheval »
Bouclette vélo N°12 « Le Pas du Cheval » Champ de Foire 17240 Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Balade à vélo balisée sur la voie publique d’une distance de 8,5km le temps d’une respiration dans les bois de la petite ville de St Genis de Saintonge
+33 5 17 24 03 47
English :
Marked out bike ride on the public road of a distance of 8,5km the time to breathe in the woods of the small town of St Genis de Saintonge
Deutsch :
Markierte Fahrradtour auf öffentlichen Straßen von 8,5 km Länge: Zeit zum Durchatmen in den Wäldern der Kleinstadt St Genis de Saintonge
Italiano :
Passeggiata in bicicletta su strada pubblica per una distanza di 8,5 km: tempo per respirare nei boschi della cittadina di St Genis de Saintonge
Español :
Recorrido en bicicleta por la vía pública de una distancia de 8,5 km: tiempo para respirar en los bosques de la pequeña ciudad de St Genis de Saintonge
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme