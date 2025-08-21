Bouclette vélo N°2 D’Art et de Nature

Bouclette vélo N°2 D’Art et de Nature D255 17500 Vanzac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Balade à vélo sur les petites rotes de campagne, balisée d’une distance de 8km départ de la place de l’Église de Vanzac.

+33 5 17 24 03 47

English :

Bicycle ride on the small country roads, marked out for a distance of 8km, starting from the church square of Vanzac.

Deutsch :

Fahrradtour auf kleinen Landstraßen, ausgeschildert, 8 km lang, Start am Place de l’Eglise in Vanzac.

Italiano :

Giro in bicicletta su piccole strade di campagna, tracciate per una distanza di 8 km, con partenza dalla piazza della chiesa di Vanzac.

Español :

Recorrido en bicicleta por pequeños caminos rurales, señalizados para una distancia de 8 km, partiendo de la plaza de la iglesia de Vanzac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme