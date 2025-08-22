Bouclette vélo N°3 Les Landes

Bouclette vélo N°3 Les Landes Place de la Mairie 17130 Corignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade à vélo balisée d’une distance de 8km dont le départ de la place de la Mairie de Corignac.

+33 5 17 24 03 47

English :

Marked out bicycle ride of a distance of 8km including the departure from the place of the Town hall of Corignac.

Deutsch :

Markierte Fahrradtour mit einer Länge von 8 km, die am Rathausplatz von Corignac beginnt.

Italiano :

Una pedalata segnalata di 8 km con partenza dalla piazza del municipio di Corignac.

Español :

Un paseo en bicicleta señalizado de 8 km que parte de la plaza del ayuntamiento de Corignac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme