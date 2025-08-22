Bouclette vélo N°6 « La Savoureuse » Archiac Charente-Maritime
Bouclette vélo N°6 « La Savoureuse » Archiac Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Bouclette vélo N°6 La Savoureuse
Bouclette vélo N°6 La Savoureuse 5 place de l’Abbé Goiland 17520 Archiac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Balade à vélo balisée sur la voie publique avec quelque chemins, d’une distance de 7km, au départ de la place de l’Église d’Archiac.
De jolis villages et un panorama sur la vallée de la Charente depuis l’église de St Eugène.
+33 5 17 24 03 47
English :
Bike ride marked out on the public road with some paths, a distance of 7km, starting from the church square of Archiac.
Beautiful villages and a panorama on the Charente valley from the church of St Eugène.
Deutsch :
Markierte Fahrradtour auf öffentlichen Straßen mit einigen Wegen, 7 km lang, mit Start am Place de l’Eglise in Archiac.
Hübsche Dörfer und ein Panorama über das Charente-Tal von der Kirche St Eugène aus.
Italiano :
Un giro in bicicletta segnalato sulla strada pubblica con alcuni sentieri, per una distanza di 7 km, con partenza dalla piazza della chiesa di Archiac.
Bellissimi villaggi e un panorama della valle della Charente dalla chiesa di St Eugène.
Español :
Un paseo en bicicleta señalizado por la carretera pública con algunos senderos, de una distancia de 7 km, que parte de la plaza de la iglesia de Archiac.
Hermosos pueblos y una panorámica del valle de la Charente desde la iglesia de St Eugène.
