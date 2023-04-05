Bourg médiéval de Moras Moras-en-Valloire Drôme

Bourg médiéval de Moras 26210 Moras-en-Valloire Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit à travers le bourg médiéval, ses portes, ses maisons de caractère. Eglise de Moras du XIème et XIIème siècles restaurée. Table d’orientation sur la colline de Moras.

http://morasenvaleur.free.fr/guppy +33 4 75 03 94 18

English :

Moras medieval town: circuit around a town with typically medieval gates and houses. Moras church dates from the 11th and 12th centuries and was restored in 2006. An orientation point is situated on Moras hill.

Deutsch :

Rundgang durch den mittelalterlichen Marktflecken, seine Tore und charakteristischen Häuser. Restaurierte Kirche von Moras aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Orientierungstisch auf dem Hügel von Moras.

Italiano :

Tour attraverso il borgo medievale, le sue porte, le sue case di carattere. Chiesa di Moras, restaurata, dell’XI e XII secolo. Tavolo di orientamento sulla collina di Moras.

Español :

Recorrido por el pueblo medieval, sus puertas, sus casas de carácter. Iglesia de Moras restaurada de los siglos XI y XII. Mesa de orientación en la colina de Moras.

