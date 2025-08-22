Bourguignon, village de peintres Bourguignon-sous-Montbavin Aisne

Bourguignon, village de peintres A pieds

Bourguignon, village de peintres Mairie 02000 Bourguignon-sous-Montbavin Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Bienvenue dans l’un des villages les plus pittoresques du Laonnois qui vous charmera par son aspect intemporel. Des anciens vendangeoirs aux fontaines qui jalonnent ce parcours, soyez sûrs que raisonnera en vous le murmure du passé.

English :

Welcome to one of the most picturesque villages in the Laonnois region, which will charm you with its timeless appearance. From the old grape harvesters to the fountains that line this route, you can be sure that the murmur of the past will come alive in you.

Deutsch :

Willkommen in einem der malerischsten Dörfer der Region Laonnois, das Sie mit seinem zeitlosen Aussehen verzaubern wird. Von den alten Weinkellern bis hin zu den Brunnen, die diesen Weg säumen, werden Sie das Flüstern der Vergangenheit in sich aufnehmen.

Italiano :

Benvenuti in uno dei villaggi più pittoreschi del Laonnois, che vi affascinerà con la sua atemporalità. Dalle vecchie vendemmiatrici alle fontane che costeggiano questo percorso, potete essere certi di sentire il mormorio del passato.

Español :

Bienvenido a uno de los pueblos más pintorescos del Laonnois, que le encantará por su carácter intemporal. Desde las antiguas vendimiadoras hasta las fuentes que bordean esta ruta, puede estar seguro de que escuchará el murmullo del pasado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-11-05 par Agence Aisne Tourisme