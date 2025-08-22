Bourlens, balade par monts et par vaux Bourlens Lot-et-Garonne

Bourlens, balade par monts et par vaux A cheval Facile

Bourlens, balade par monts et par vaux 47370 Bourlens Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8300.0 Tarif :

De l’aire routière sur la D 102, entre Tournon-d’Agenais et Fumel, cette balade sans difficulté, si ce n’est le passage d’un gué, traverse la vallée boisée du Dor, le plateau de Perricard dans un verger de pruniers d’ Ente et la Combe aride de Bazérac.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Bourlens, balade par monts et par vaux

From the roadside rest area on the D102 between Tournon-d’Agenais and Fumel, this easy walk, apart from a ford, takes you through the wooded valley of the Dor, the Perricard plateau in an orchard of Ente plum trees and the dry Combe de Bazérac.

Deutsch : Bourlens, balade par monts et par vaux

Von der Raststätte an der D 102 zwischen Tournon-d’Agenais und Fumel führt diese Wanderung ohne Schwierigkeiten, abgesehen von der Überquerung einer Furt, durch das bewaldete Tal des Dor, das Plateau von Perricard in einem Obstgarten mit Pflaumenbäumen von Ente und die trockene Combe de Bazérac.

Italiano :

Dall’area di sosta sulla D102 tra Tournon-d’Agenais e Fumel, questa passeggiata, non difficile se non per l’attraversamento di un guado, attraversa la valle boscosa del Dor, l’altopiano del Perricard in un frutteto di prugne dell’Ente e l’arida Combe de Bazérac.

Español : Bourlens, balade par monts et par vaux

Desde el área de descanso de la carretera D102 entre Tournon-d’Agenais y Fumel, este paseo, que no presenta ninguna dificultad salvo el cruce de un vado, atraviesa el valle boscoso del Dor, la meseta de Perricard en un huerto de ciruelos de Ente y la seca Combe de Bazérac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine