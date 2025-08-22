Bournel, la balade du Colombier Bournel Lot-et-Garonne

Bournel, la balade du Colombier En VTT Très facile

Bournel, la balade du Colombier 47210 Bournel Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

De l’église Sainte-Marie-Madeleine, au clocher typique agrémenté d’une galerie de bois et surmontée d’une toiture à quatre versants, cette balade grimpe dans le hameau promontoire de Montaut-le-Jeune.

English : Bournel, la balade du Colombier

From the church Sainte Madeleine, this walk climbs into the hamlet of Montaut-le-Jeune. The church of Bournel, which dates from the 12th and 14th century, is nestled at the foot of a wooded hill. It is surmounted by an original 15th century bell tower.

Deutsch : Bournel, la balade du Colombier

Von der Kirche Sainte-Marie-Madeleine mit ihrem typischen Glockenturm, der mit einer Holzgalerie verziert ist und von einem Satteldach gekrönt wird, klettert diese Wanderung in den vorspringenden Weiler Montaut-le-Jeune.

Dalla chiesa di Sainte-Marie-Madeleine, con il suo tipico campanile ornato da una galleria in legno e sormontato da un tetto quadrilatero, questa passeggiata si arrampica fino alla frazione del promontorio di Montaut-le-Jeune.

Español : Bournel, la balade du Colombier

Desde la iglesia de Sainte-Marie-Madeleine, con su típico campanario adornado con una galería de madera y rematado con un tejado a cuatro aguas, este paseo sube hasta la aldea del promontorio de Montaut-le-Jeune.

