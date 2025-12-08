Bourvil à bicyclette Doudeville Seine-Maritime

Bourvil à bicyclette

Bourvil à bicyclette 20 Rue du Colonel Person 76560 Doudeville Seine-Maritime Normandie

Durée : 210 Distance : 35000.0 Tarif :

Originaire de Prétot-Vicquemare, André Raimbourg (alias Bourvil, en hommage au village de Bourville où il grandit) est l’un des plus célèbres Cauchois. Il passa sa jeunesse dans le Pays de Caux, entre la ferme familiale, l’école de Doudeville et la boulangerie de Saint-Laurent-en-Caux avant de devenir l’illustre comédien chanteur humoriste que l’on connaît.

Cette enfance rurale et paisible nourrit toute son oeuvre, notamment la chanson À bicyclette , où transparaît la douceur de vivre à la campagne, l’innocence des amours simples et le charme des chemins creux normands. Ce parcours reflète l’amour sincère qu’il portait au Pays de Caux, sa terre natale.

English : Bourvil à bicyclette

A native of Prétot-Vicquemare, André Raimbourg (alias Bourvil, after the village of Bourville where he grew up) is one of the most famous Cauchois. He spent his youth in the Pays de Caux, between the family farm, the school in Doudeville and the bakery in Saint-Laurent-en-Caux, before becoming the illustrious comedian-singer-comedian we know today.

This peaceful, rural childhood nurtured all his work, notably the song À bicyclette , in which the sweetness of country life, the innocence of simple love and the charm of the Normandy byways shine through. It reflects his sincere love for his native Pays de Caux.

Deutsch :

Der aus Prétot-Vicquemare stammende André Raimbourg (alias Bourvil, nach dem Dorf Bourville, in dem er aufwuchs) ist einer der berühmtesten Cauchois. Seine Jugend verbrachte er im Pays de Caux, zwischen dem Bauernhof seiner Familie, der Schule in Doudeville und der Bäckerei in Saint-Laurent-en-Caux, bevor er zu dem berühmten Schauspieler, Sänger und Humoristen wurde, den wir kennen.

Diese ländliche und friedliche Kindheit nährt sein gesamtes Werk, insbesondere das Lied À bicyclette , in dem das süße Leben auf dem Land, die Unschuld einfacher Liebe und der Charme der normannischen Hohlwege zum Ausdruck kommen. Diese Reise spiegelt die aufrichtige Liebe wider, die er für seine Heimat, das Pays de Caux, empfand.

Italiano :

Nato a Prétot-Vicquemare, André Raimbourg (alias Bourvil, dal nome del villaggio di Bourville dove è cresciuto) è uno dei più famosi caucasici. Ha trascorso la sua giovinezza nel Pays de Caux, tra la fattoria di famiglia, la scuola di Doudeville e la panetteria di Saint-Laurent-en-Caux, prima di diventare l’illustre comico e attore che conosciamo oggi.

La sua educazione pacifica e rurale ha influenzato tutta la sua opera, in particolare la canzone À bicyclette , che evoca il dolce ritmo della vita di campagna, l’innocenza dell’amore semplice e il fascino delle strade della Normandia. Riflette il suo sincero amore per la sua terra natale, il Pays de Caux.

Español :

Nacido en Prétot-Vicquemare, André Raimbourg (alias Bourvil, por el pueblo de Bourville donde creció) es uno de los cauchois más famosos. Pasó su juventud en el Pays de Caux, entre la granja familiar, la escuela de Doudeville y la panadería de Saint-Laurent-en-Caux, antes de convertirse en el ilustre cómico y actor que conocemos hoy.

Su educación apacible y rural influyó en toda su obra, especialmente en la canción À bicyclette , que evoca el ritmo apacible de la vida en el campo, la inocencia del amor sencillo y el encanto de las carreteras de Normandía. Refleja su amor sincero por su País de Caux natal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme