Boutique Les Copains d’Thiérache Location de vélo Guise Aisne

Boutique Les Copains d’Thiérache Location de vélo Guise Aisne vendredi 1 août 2025.

Boutique Les Copains d’Thiérache Location de vélo

Accueil Vélo Boutique Les Copains d’Thiérache Location de vélo 24 rue Camille Desmoulins 02120 Guise Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

A la boutique « Les Copains de Thiérache » de Guise, vous pouvez louer des vélos. 2 électrique 6 VTT (3 pour homme 3 pour femme) 8 VTC

+33 9 73 22 18 74

English :

At the shop « Les Copains de Thiérache » in Guise, you can rent bikes. 2 electric 6 mountain bikes (3 for men 3 for women) 8 VTC

Deutsch :

In der Boutique « Les Copains de Thiérache » in Guise können Sie Fahrräder mieten. 2 Elektrofahrzeuge 6 Mountainbikes (3 für Männer 3 für Frauen) 8 Mountainbikes

Italiano :

Presso il negozio « Les Copains de Thiérache » di Guise è possibile noleggiare biciclette. 2 elettriche 6 mountain bike (3 da uomo 3 da donna) 8 VTC

Español :

En la tienda « Les Copains de Thiérache », en Guise, puede alquilar bicicletas. 2 eléctricas 6 bicicletas de montaña (3 para hombres 3 para mujeres) 8 VTC

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-03 par SIM Hauts-de-France