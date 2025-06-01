Boutique Les Copains d’Thiérache Location de vélo Guise Aisne
Accueil Vélo Boutique Les Copains d’Thiérache Location de vélo 24 rue Camille Desmoulins 02120 Guise Aisne Hauts-de-France
A la boutique « Les Copains de Thiérache » de Guise, vous pouvez louer des vélos. 2 électrique 6 VTT (3 pour homme 3 pour femme) 8 VTC
+33 9 73 22 18 74
English :
At the shop « Les Copains de Thiérache » in Guise, you can rent bikes. 2 electric 6 mountain bikes (3 for men 3 for women) 8 VTC
Deutsch :
In der Boutique « Les Copains de Thiérache » in Guise können Sie Fahrräder mieten. 2 Elektrofahrzeuge 6 Mountainbikes (3 für Männer 3 für Frauen) 8 Mountainbikes
Italiano :
Presso il negozio « Les Copains de Thiérache » di Guise è possibile noleggiare biciclette. 2 elettriche 6 mountain bike (3 da uomo 3 da donna) 8 VTC
Español :
En la tienda « Les Copains de Thiérache », en Guise, puede alquilar bicicletas. 2 eléctricas 6 bicicletas de montaña (3 para hombres 3 para mujeres) 8 VTC
