BRAIN-SUR-LONGUENEE CIRCUIT DE LA FORÊT DE LONGUENEE Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

BRAIN-SUR-LONGUENEE CIRCUIT DE LA FORÊT DE LONGUENEE

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR BRAIN-SUR-LONGUENEE CIRCUIT DE LA FORÊT DE LONGUENEE 49220 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 12800.0 Tarif :

La randonnée dans la Forêt de Longuenée à Brain-sur-Longuenée offre un parcours de 12,8 km d’une durée d’environ 3 h 10

https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/ +33 2 41 79 01 77

English :

The hike in the Forêt de Longuenée at Brain-sur-Longuenée is 12.8 km long and lasts around 3 hrs 10 min

Deutsch :

Die Wanderung im Forêt de Longuenée in Brain-sur-Longuenée bietet eine Strecke von 12,8 km und dauert ca. 3 Stunden 10 Minuten

Italiano :

La passeggiata nella Forêt de Longuenée a Brain-sur-Longuenée è lunga 12,8 km e dura circa 3 ore e 10 minuti

Español :

El paseo por el Forêt de Longuenée en Brain-sur-Longuenée es de 12,8 km y dura unas 3 horas y 10 minutos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-20 par Anjou tourime