Brix < > Bricquebec Brix Manche

Brix < > Bricquebec 50700 Brix Manche Normandie

Durée : 45 Distance : 12000.0

Laissant derrière vous la jolie ville de Brix, vous pédalez à présent de fermes en villages le long de routes paisibles remarquez tout autour de vous les hauts talus qui délimitent les pâturages, les champs et les vergers paysage typique de la Basse-Normandie. Bricquebec se dessine bientôt à l’horizon c’est l’occasion de prendre quelques rafraîchissements à l’ombre de l’ancien château.

English : Brix < > Bricquebec

Leaving the pretty town of Brix behind, you now cycle from farms to villages along peaceful roads: notice the high slopes all around you that delimit pastures, fields and orchards typical Lower Normandy landscape. Bricquebec soon looms on the horizon: this is an opportunity to take some refreshments in the shade of the old castle.

Deutsch :

Sie lassen die hübsche Stadt Brix hinter sich und radeln nun auf ruhigen Straßen von Bauernhof zu Dorf: Achten Sie um sich herum auf die hohen Böschungen, die Weiden, Felder und Obstgärten abgrenzen eine typische Landschaft der Basse-Normandie. Bald taucht Bricquebec am Horizont auf: Eine gute Gelegenheit, um im Schatten des alten Schlosses eine Erfrischung zu sich zu nehmen.

Italiano :

Lasciata alle spalle la graziosa cittadina di Brix, si pedala ora da una fattoria all’altra lungo strade tranquille: si notano intorno a noi gli alti argini che delimitano pascoli, campi e frutteti un paesaggio tipico della Bassa Normandia. Bricquebec appare presto all’orizzonte: è l’occasione per rifocillarsi all’ombra dell’antico castello.

Español :

Dejando atrás la bonita ciudad de Brix, se pasa a pedalear de granja a pueblo por carreteras tranquilas: fíjese en los altos terraplenes que le rodean y que delimitan los pastos, los campos y los huertos, un paisaje típico de la Baja Normandía. Bricquebec aparece pronto en el horizonte: es una oportunidad para tomar un refresco a la sombra del antiguo castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme