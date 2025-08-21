Bruch, points de vue sur la vallée de la Garonne Bruch Lot-et-Garonne
Les panoramas visibles sur cette courte randonnée se méritent. Le pourcentage atteint par endroit les 10 %. Les chemins ombragés bordent souvent de grandes parcelles du vignoble de Buzet.
English : Bruch, points de vue sur la vallée de la Garonne
The panoramas visible on this short hike are well deserved. The percentage reaches 10% in some places. The shaded paths often border large parcels of Buzet vineyards.
Deutsch : Bruch, points de vue sur la vallée de la Garonne
Die auf dieser kurzen Wanderung sichtbaren Panoramen müssen verdient werden. Der Prozentsatz erreicht stellenweise 10 %. Die schattigen Wege führen oft an großen Parzellen des Weinbaugebiets Buzet vorbei.
I panorami che si possono ammirare durante questa breve escursione meritano di essere ammirati. In alcuni casi la percentuale raggiunge il 10%. I sentieri ombreggiati spesso costeggiano grandi appezzamenti di vigneti di Buzet.
Español : Bruch, points de vue sur la vallée de la Garonne
Los panoramas visibles en esta corta caminata son bien merecidos. El porcentaje alcanza el 10% en algunos lugares. Los caminos sombreados suelen bordear grandes parcelas de viñedos de Buzet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine