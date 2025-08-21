Bruch, points de vue sur la vallée de la Garonne Bruch Lot-et-Garonne

Bruch, points de vue sur la vallée de la Garonne A pieds Facile

Bruch, points de vue sur la vallée de la Garonne 47130 Bruch Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Les panoramas visibles sur cette courte randonnée se méritent. Le pourcentage atteint par endroit les 10 %. Les chemins ombragés bordent souvent de grandes parcelles du vignoble de Buzet.

+33 5 53 66 14 14

English : Bruch, points de vue sur la vallée de la Garonne

The panoramas visible on this short hike are well deserved. The percentage reaches 10% in some places. The shaded paths often border large parcels of Buzet vineyards.

Deutsch : Bruch, points de vue sur la vallée de la Garonne

Die auf dieser kurzen Wanderung sichtbaren Panoramen müssen verdient werden. Der Prozentsatz erreicht stellenweise 10 %. Die schattigen Wege führen oft an großen Parzellen des Weinbaugebiets Buzet vorbei.

Italiano :

I panorami che si possono ammirare durante questa breve escursione meritano di essere ammirati. In alcuni casi la percentuale raggiunge il 10%. I sentieri ombreggiati spesso costeggiano grandi appezzamenti di vigneti di Buzet.

Español : Bruch, points de vue sur la vallée de la Garonne

Los panoramas visibles en esta corta caminata son bien merecidos. El porcentaje alcanza el 10% en algunos lugares. Los caminos sombreados suelen bordear grandes parcelas de viñedos de Buzet.

