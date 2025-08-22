Bruyères, ville franche derrière ses remparts Bruyères-et-Montbérault Aisne

Bruyères, ville franche derrière ses remparts A pieds

Bruyères, ville franche derrière ses remparts Mairie 02860 Bruyères-et-Montbérault Aisne Hauts-de-France

Découvrez cette vieille commune libre (depuis 1130) où les pierres racontent une histoire millénaire. Située entre Laon et le Chemin des Dames, la commune de Bruyères-et-Montbérault dispose d’un patrimoine typique du Laonnois église classée, remparts, vendangeoirs… Autant de témoins de son glorieux passé.

Discover this old free commune (since 1130) where the stones tell a thousand-year-old story. Situated between Laon and the Chemin des Dames, the commune of Bruyères-et-Montbérault has a typical Laonnois heritage: listed church, ramparts, grape harvesters… So many witnesses of its glorious past.

Entdecken Sie diese alte freie Gemeinde (seit 1130), in der die Steine eine tausendjährige Geschichte erzählen. Die Gemeinde Bruyères-et-Montbérault liegt zwischen Laon und dem Chemin des Dames und verfügt über ein typisches Kulturerbe des Laonnois: eine denkmalgeschützte Kirche, Stadtmauern, Weinkellereien… Allesamt Zeugen seiner glorreichen Vergangenheit.

Scoprite questo antico comune libero (dal 1130) dove le pietre raccontano una storia millenaria. Situata tra Laon e lo Chemin des Dames, Bruyères-et-Montbérault vanta un patrimonio tipico di Laon: una chiesa protetta, bastioni, vendemmiatori… Tanti testimoni del suo glorioso passato.

Descubra este antiguo municipio libre (desde 1130) donde las piedras cuentan una historia milenaria. Situado entre Laon y el Chemin des Dames, Bruyères-et-Montbérault cuenta con un patrimonio típico de Laon: iglesia catalogada, murallas, vendimiadores… Tantos testigos de su glorioso pasado.

